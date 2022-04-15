Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 973206 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 апреля 2022 года выросло до 973206 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 6894 человек.

Выздоровели 966234 (выписаны +242) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6894 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 758 человек (6,13% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13013839 (+12356) тестов на коронавирус.