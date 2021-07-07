Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 423 519 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 июля 2021 года выросло до 423 519 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3214 человек.

Выздоровели и выписаны 416 412 (+1 049) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3214 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 998 человек (5,17% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 8905 480 (+19 286) тестов на коронавирус.