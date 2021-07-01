Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 418 212 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 1 июля 2021 года выросло до 418 212 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3153 человек.

Выздоровели и выписаны 410 984 (+1 187) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3153 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 023 человека (5,54% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 813 944 (+18 450) теста на коронавирус.