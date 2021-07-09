Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 425 804 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 июля 2021 года выросло до 425 804 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3236 человек.

Выздоровели и выписаны 418 920 (+1 335) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3236 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 250 человек (7.05% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 941 505 (+17 733) тестов на коронавирус.