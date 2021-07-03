Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 420 406 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 июля 2021 года выросло до 420 406 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3175 человек.

Выздоровели и выписаны 413 292 (+1 164) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 076 человек (6,58% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 848 296 (+16 345) тестов на коронавирус.