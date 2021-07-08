Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 424 554 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 июля 2021 года выросло до 424 554 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3225 человек.

Выздоровели и выписаны 417 585 (+1 173) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3225 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 035 человек (5,66% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 923 772 (+18 292) теста на коронавирус.