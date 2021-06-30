Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 417 189 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 июня 2021 года выросло до 417 189 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3143 человек.

Выздоровели и выписаны 409 797 (+919) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3143 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 914 человек (4,85% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 795 494 (+18 846) теста на коронавирус.