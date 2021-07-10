Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 426 886 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 июля 2021 года выросло до 426 886 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3247 человек.

Выздоровели и выписаны 420 085 (+1 165) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3247 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 082 человека (6,24% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 958 857 (+17 352) тестов на коронавирус.