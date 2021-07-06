Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 422 521 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 июля 2021 года выросло до 422 521 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3204 человек.

Выздоровели и выписаны 415 363 (+415) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3204 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 557 человек (5,25% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 886 194 (+10 619) тестов на коронавирус.