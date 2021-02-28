Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 287306 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 февраля 2021 года выросло до 287306 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1976 человек.

Выздоровели и выписаны 277995 (+1761) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1976 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1347 человек (7,08% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4898038 (+19020) тестов коронавирус.