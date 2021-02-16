Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 270921 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 февраля 2021 года выросло до 270921 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1867 человек.

Выздоровели и выписаны 260057 (+1028) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1867 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1134 человека (15,25% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4698244 (+7432) теста коронавирус.