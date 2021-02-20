Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 276990 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 февраля 2021 года выросло до 276990 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1903 человек.

Выздоровели и выписаны 266892 (+1916) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1903 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1668 человек (8,95% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4771957 (+18619) тестов коронавирус.