Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 294432 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 марта 2021 года выросло до 294432 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2029 человек.

Выздоровели и выписаны 285036 (+1528) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2029 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1329 человек (7,78% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4988566 (+17064) тестов на коронавирус.