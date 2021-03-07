Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 295511 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 марта 2021 года выросло до 295511 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2038 человек.

Выздоровели и выписаны 286484 (+1448) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2038 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1079 человек (5,8% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5007154 (+18588) теста на коронавирус.