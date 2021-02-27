Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 285959 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 февраля 2021 года выросло до 285959 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1966 человек.

Выздоровели и выписаны 276234 (+1491) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1459 человек (8,21% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4879018 (+17780) тестов коронавирус.