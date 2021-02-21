Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 278312 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 февраля 2021 года выросло до 278312 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1912 человек.

Выздоровели и выписаны 268530 (+1638) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1912 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1322 человека (7,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4790333 (+18376) теста коронавирус.