Лукашенко: Государство «уже миллиард» потратило на борьбу с коронавирусом

Лукашенко заявил, что никто из частников не «принес копейку» на борьбу с коронавирусом и только государство уже 1 млрд. долларов из всех источников потратило на эти цели.

Такое утверждение прозвучало, когда Лукашенко высказывал свое недовольство по поводу роста цена в аптеках, а более конкретно – реагируя на высказывание главы Госконтроля РБ о том, что некоторые аптеки задрали цены на 30%.

"…самое главное - лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей. Никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида. Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал", - заявил Лукашенко.

"Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства - на особый контроль", - потребовал пенсионер.