Власти Беларуси сократят до 10 дней срок самоизоляции прибывающих в страну

Минздрав Беларуси сократит до 10 дней срок изоляции въезжающих в синеокую из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Также срок самоизоляции будет снижен до 10 дней и для контактов первого уровня.

ОБ этом сегодня сообщил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Будут сокращаться сроки изоляции прибывающих из стран и сроки пребывания контактов первого уровня на карантине. Будет 10 дней", - сказал Пиневич после совещания у Лукашенко (цитата БелТА).

Поводом для сокращения срока самоизоляции он назвал данные наблюдений белорусских специалистов, согласно которым проявления болезни происходили обычно не позже 7-го дня после контакта с заболевшим коронавирусом.

"На 7-й день будут проводить исследование, до 10-го дня - смотреть на клинические проявления и на 10-й день отпускать людей. Это добавит больше удобства тем, кто прибывает из-за рубежа, и тем, кто находится на самоизоляции", - сказал Пиневич.

Он не уточнил, есть ли подтверждения этой теории со стороны специалистов других стран, которые не подчиняются Минздраву РБ.