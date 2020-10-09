Гражданские инициативы не будут помогать властям РБ в борьбе со второй волной коронавируса

Гражданская инициатива помощи врачам в период пандемии коронавируса ByCovid19 не будет помогать государству в борьбе со второй волной инфекции в Беларуси.

Как сообщается в телеграм-канале волонтерской кампании, «весной-2020 мы пришли на помощь государственной системе здравоохранения, но сейчас взаимодействие кампании ByCovid19 с государством невозможно», передает БелаПАН.

Это связано с тем, что «заблокирована и закрыта властями площадка для сбора средств «МолаМола», ее сооснователь Эдуард Бабарико сидит в СИЗО. Удобного и прозрачного сбора средств в условиях Беларуси организовать невозможно».

Кроме этого, основателям ByCovid19 Андрею Стрижаку и Андрею Ткачеву пришлось покинуть Беларусь в связи с преследованиями властей: «Ткачев был подвергнут пыткам и избиениям во время задержания на мирной акции протеста».

В кампании считают, что государству нужно «определиться с приоритетами».

«Если хватает на водометы и системы «Барьер», то должно хватать денег и на ИВЛ и кислородные концентраторы. Если хватает ресурса надеть балаклаву или маску на каждого силовика, значит есть деньги на медицинские маски и респираторы. Если хватает денег оплачивать многомесячные дежурства сотен омоновцев, значит хватает на оплату и сверхоплату труда нужного количества медработников», — говорится в сообщении ByCovid19.

Как отмечают участники инициативы, сегодня, когда в стране «не утихает волна насилия и преследований», у них «нет слов для призыва к частным лицам или частному бизнесу в какой-либо форме помогать государству».

ByCovid19 подчеркивает, что не может рисковать своими волонтерами. «Вы видите, как жернова репрессий перемалывают тех, кто начинает добрые инициативы, и, давайте будем честными, мы не имеем никакого желания отдать часть своей жизни на помощь в условиях, когда средства индивидуальной защиты есть в продаже и на них просто нужно выделить бюджет. На дворе уже не та ситуация, в которой оказался мир весной», — отмечает кампания.

«Мы волнуемся за медработников, от которых в последнее время получаем все больше просьб о помощи и жалоб на отсутствие средств защиты, — говорят в инициативе. — Нас спрашивают, будем ли мы продолжать помощь врачам. Как и было сказано выше, ByCovid19 в прежнем формате не будет перезапущен».

Волонтеры уверены, что общество «всячески поддержит медиков, которые будут требовать, чтобы администрации обеспечивали нужные условия труда, должную защиту и честную информацию для общества, в том числе по смертности и реальному уровню заболеваемости».