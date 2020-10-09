Последнее обновление: 09.10.2020 12:38

Лукашенко опять обвинил протестующих в распространении коронавируса

Гражданин Лукашенко в очередной раз заявил, что воскресные протесты в Минске способствуют росту зараженных коронавирусом в стране.

«Если мы не будем этим (беречь себя – ред.) заниматься сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит сейчас, допустим, на улицах Минска по выходным, - понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах. Вот результаты», - заявил он сегодня на совещании.

«Мы использовать это не собираемся, они скоро сами поймут, куда они вляпались. Тут нет никакой политики. Хотят ходить и болеть — пусть болеют. Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 миллиона обещали выдать — три миллиона на карманные расходы и 50 на лечение от ковида. Где эти деньги?», - добавил Лукашенко.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование