Лукашенко опять обвинил протестующих в распространении коронавируса

Гражданин Лукашенко в очередной раз заявил, что воскресные протесты в Минске способствуют росту зараженных коронавирусом в стране.

«Если мы не будем этим (беречь себя – ред.) заниматься сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит сейчас, допустим, на улицах Минска по выходным, - понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах. Вот результаты», - заявил он сегодня на совещании.

«Мы использовать это не собираемся, они скоро сами поймут, куда они вляпались. Тут нет никакой политики. Хотят ходить и болеть — пусть болеют. Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 миллиона обещали выдать — три миллиона на карманные расходы и 50 на лечение от ковида. Где эти деньги?», - добавил Лукашенко.