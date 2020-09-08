Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Нынешняя пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - сказал гендиректор. "Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем он был в этот раз", - констатировал глава ВОЗ.