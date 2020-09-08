В мире число заражений коронавирусом превысило 27,48 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 27489116 (+198979 за сутки) по данным Worldometer на 7:07 8 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 896865 (+9314) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7002042 (-26527) человек, из них 60300 (+338) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 19590209 (+216192) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6485575 (+25325) случаями заражения, Индия – 4277584 (+75022), Бразилия – 4147794 (+10188), Россия – 1030690 (+5185) и Перу – 691575 (+1598). Беларусь – на 44 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 75022, CША – 25325, Бразилия – 10188, Аргентина – 9215, Колумбия – 5327. Беларусь (172) – на 63 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 193534, Бразилия – 127001, Индия – 72816, Мексика – 67558 и Великобритания – 41554. Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1129, Бразилия – 315, США – 286, Аргентина – 270, Мексика – 232. Беларусь – на 49 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 73031 случай заражения коронавирусом и 716 смертей.