В мире число заражений коронавирусом превысило 26,46 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 26468017 (+290414 за сутки) по данным Worldometer на 6:37 4 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 873221 (+5874) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 6932949 (+64998) человек, из них 60750 (+133) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 18661847 (+219542) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6335244 (+44507) случаями заражения, Бразилия – 4046150 (+44728), Индия – 3933124 (+84156), Россия – 1009995 (+4995) и Перу – 670145 (+6708). Беларусь – на 42 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 84156, Бразилия – 44728, США – 44507, Аргентина – 12026, Испания – 8959. Беларусь (161) – на 72 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 191058, Бразилия – 124729, Индия – 68569, Мексика – 65816 и Великобритания – 41527. Беларусь – на 58 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1094, Индия – 1083, Бразилия – 830, Мексика – 575, Колумбия – 270. Беларусь – на 51 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 72302 случая заражения коронавирусом и 696 смертей.