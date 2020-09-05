В мире число заражений коронавирусом превысило 26,79 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 26792247 (+324230 за сутки) по данным Worldometer на 6:09 5 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 878958 (+5737) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7009238 (+76289) человек, из них 60966 (+216) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 18904051 (+242204) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6389057 (+52853) случаями заражения, Бразилия – 4091801 (+45651), Индия – 4020239 (+87115), Россия – 1015105 (+5110) и Перу – 676848 (+6703). Беларусь – на 43 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 87115, CША – 52853, Бразилия – 45651, Аргентина – 10684, Франция – 8975. Беларусь (183) – на 65 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 192111, Бразилия – 125584, Индия – 69635, Мексика – 66329 и Великобритания – 41537. Беларусь – на 59 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1066, США – 1033, Бразилия – 855, Мексика – 513, Колумбия – 270. Беларусь – на 48 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 72485 случаев заражения коронавирусом и 701 смерть.