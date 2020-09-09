В мире число заражений коронавирусом превысило 27,73 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 27734748 (+245632 за сутки) по данным Worldometer на 6:36 9 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 901858 (+4993) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7004405 (+2363) человек, из них 60389 (+89) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 19828485 (+238276) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6514231 (+28561) случаями заражения, Индия – 4367436 (+89852), Бразилия – 4165124 (+17330), Россия – 1035789 (+5099) и Перу – 696190 (+4615). Беларусь – на 44 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 89852, CША – 28561, Бразилия – 17330, Аргентина – 12027, Испания – 8964. Беларусь (177) – на 69 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 194032, Бразилия – 127517, Индия – 73923, Мексика – 67781 и Великобритания – 41586. Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1107, Бразилия – 516, США – 498, Аргентина – 276, Мексика – 223. Беларусь – на 55 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 73208 случаев заражения коронавирусом и 721 смерть.