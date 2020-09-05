Глава ВОЗ счел возможным избежать повторных режимов изоляции из-за вируса

Страны могут избежать повторного ввода режима самоизоляции из-за коронавируса, если примут необходимые шаги по борьбе с заболеванием, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем», — сказал Гебрейесус.

Он отметил, что самоизоляция была «прямым инструментом, который вызвал тяжелые последствиям во многих странах». По его словам, сейчас некоторые страны уже смогли «постепенно и безопасно открываться, сохраняя при этом готовность быстро реагировать на любые новые очаги».

Также глава ВОЗ отметил, что организация полностью поддерживает «открытие обществ, экономик и границ». Для этого, по его словам, странам необходимо сохранить такие требования, как запрет массовых мероприятия, направить средства на улучшение здравоохранения, а также защитить от коронавируса уязвимые группы населения. В ближайшие месяцы организация также ожидает «хороших известий о вакцине от COVID-19», отметил Гебрейесус, передает РБК.

Ранее, 31 агуста, Гебрейесус уже говорил, что ВОЗ выступает за открытие экономик и границ и отмену ограничений из-за пандемии, однако указывал, что это должно идти только в безопасности. «Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — отмчал глава ВОЗ, указывая, что пандемия не закончиалсь.