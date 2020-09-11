В мире число заражений коронавирусом превысило 28,32 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 28324871 (+302595 за сутки) по данным Worldometer на 6:29 11 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 913913 (+5913) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7071194 (+57580) человек, из них 60753 (+215) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 20339764 (+239102) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6588163 (+38811) случаями заражения, Индия – 4559725 (+96760), Бразилия – 4239763 (+40431), Россия – 1046370 (+5363) и Перу – 710067 (+7291). Беларусь – на 44 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 96760, Бразилия – 40431, США – 38811, Аргентина – 10907, Испания – 10764. Беларусь (189) – на 69 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 196328, Бразилия – 129575, Индия – 76304, Мексика – 69095 и Великобритания – 41608. Беларусь – на 58 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1213, США – 1090, Бразилия – 922, Мексика – 611, Аргентина – 249. Беларусь – на 48 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 73591 случай заражения коронавирусом и 732 смерти.