В мире число заражений коронавирусом превысило 28,02 млн. случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 28022276 (+287528 за сутки) по данным Worldometer на 6:54 10 сентября 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 908000 (+6142) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 213 странах. На данный момент лечение проходят 7013614 (+9209) человек, из них 60538 (+149) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 20100662 (+272177) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 6549475 (+35244) случаями заражения, Индия – 4462965 (+95529), Бразилия – 4199332 (+34208), Россия – 1041007 (+5218) и Перу – 702776 (+6586). Беларусь – на 44 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 95529, CША – 35244, Бразилия – 34208, Аргентина – 12259, Испания – 8866. Беларусь (194) – на 70 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 195239, Бразилия – 128653, Индия – 75091, Мексика – 68484 и Великобритания – 41594. Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1209, Индия – 1168, Бразилия – 1136, Мексика – 703, Аргентина – 253. Беларусь – на 51 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 73402 случая заражения коронавирусом и 726 смертей.