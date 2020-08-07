Артисты разных стран отказываются петь "за Лукашенко" за день до выборов

Музыканты России, Украины и Беларуси отказываются от участия в серии концертов «За Беларусь», которые белорусские власти в спешном порядке организовывают с тем, чтобы лишить альтернативных кандидатов в президенты, а речь может идти только о Светлане Тихановской и Андрее Дмитриеве, разрешенных площадок для проведения агитационных митингов.

После появления афиш белорусы устроили флешмобы в социальных сетях артистов с призывом не приезжать, не выступать и не участвовать тем самым на стороне Лукашенко в выборах, которые пройдут в стране 9 августа.

Иностранный исполнитель Haddaway заявил, что он вообще не был никуда приглашен и кто-то незаконно использует его имя.

Дуэт RASA из России отказался от участия концерте после того, как узнали, что это на самом деле.

«Час назад мы отменили нашу поездку туда. Мы видели, что происходит. Нас засыпали в Инстаграм сообщениями жители Беларуси об этой ситуации. Мы сразу же передали менеджеру, чтобы отказаться от этого. Мы понимаем, насколько это все серьезно. Мы приедем туда в самый подходящий момент, когда люди будут готовы нас увидеть на нашем концерте, а не на таком мероприятии», — сообщили супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко (группа RASA).

Стас Пьеха заявил, что раньше осени в Беларуси его не стоит ждать. «Приеду к вам осенью. В тур. Не ранее», - написал Пьеха.

Украинская исполнительница Тина Кароль удалила свои анонсы в инстаграме и отказалась от выступления 8 августа. Певица Юлианна Караулова тоже не выступит 8 августа. Она сослалась на пандемию.

Исполнители Джаро и Ханза сообщили, что их не стоит ждать на концерте 8 августа. «Пока что нас не будет в Минске. Мы с вами».

Белорусский исполнитель Мэвл не будет выступать на концерте, организованном властью. Певица Оксана Ковалевская из группы «Краски» сообщила в Instagram, что не выступает 8 августа в Бресте.

«В связи с ситуацией, которая сложилась в г.Минске вокруг концертов 8 августа, мы переносим выступления на более поздние сроки», — сообщили в группе «Кар-Мэн».

Tyga - Хэдлайнер Минского концерта и самый высокооплачиваемый из приглашенных артистов отказался участвовать в политическом пропагандосе Лукашенко.

«Я никого не агитирую и ни к чему не призываю. Я хочу выступить перед гражданами Белоруссии, потому что люблю и скучаю. К черту политику. А ваш выбор на следующий день — может быть только вашим. Уж точно не буду пытаться подсказывать. Тем более, что и не знаю, что», — еще днем 6 августа сопротивлялся Леонид Агутин. днем 6 августа. Однако уже вечером появилось новое сообщение артиста: «Народ, все, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет».

Не стоит 8 августа ждать в Витебске и Григория Лепса - его там не будет.

Saint Jhn - еще один американский исполнитель, который отказался выступать 8 августа. Он сказал, что с радостью выступит у нас, но не сейчас. По его мнению, сейчас важно сконцентрировать внимание на других вещах.

Из анонсированных, пожалуй, либо еще не определились либо лягут под Лукашенко Владимир Пресняков, Boney M, «Дискотека Авария».

Последует...