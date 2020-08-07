Последнее обновление: 07.08.2020 11:52

Генпрокуратура РБ грозит штрафами владельцам Голоса и Zubr

В настоящее время в интернет-пространстве посредством мобильных приложений активно действуют онлайн-платформы «Голос», Zubr, в которых граждан настойчиво призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования по выборам Президента Республики Беларусь, отправлять фото в адрес указанных онлайн-платформ, а также участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей.

«Исключительное право организации опросов общественного мнения и социологических исследований, аккредитации юридических лиц для их проведения предоставлено Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Беларуси. - «Организаторы онлайн-платформ «Голос», Zubr не имеют аккредитацию на сбор и интерпретацию указанной социологической информации».

В сообщении сказано, что проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан. А это, в свою очередь, может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев информации.

«При установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам Президента Республики Беларусь, без получения соответствующей аккредитации имеются основания для привлечения их к административной ответственности», - пригрозила Генпрокуратура, уточнив, что речь идет о штрафе в 20 БВ для физлица и 100 БВ – для юридлица.

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