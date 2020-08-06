Тихановская не стала заходить в Киевский сквер

Кандидат в президенты Светлана Тихановская не дошла один квартал до Киевского сквера, где собралось несколько тысяч ее сторонников. Причиной стало сообщение о возможных провокациях.

Перед этим в сквер пришла ее соратница, спикер штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Она попыталась пройти в центр площади через КПП, но милиция не позволила ей это сделать.

«Нам сказали (ОМОН), что если мы пройдем на площадку Киевского сквера, это будет расцениваться как политическое мероприятие и испортит детский праздник. Мы решили не нагнетать ситуацию», - сообщила Колесникова после общения с ОМОН.

Колесникова направилась обратно по бульвару Шевченко, часть собравшихся пошла за ней, а затем повернула на улицу Веры Хоружей в сторону улицы Богдановича, скандируя «Жыве Беларусь!», хлопая в ладоши и свистя. Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки, передает БелаПАН.

Около 20:30 со стороны бульвара Шевченко вышла представитель объединенного штаба Тихановской Вероника Цепкало. Она поприветствовала собравшихся в Киевском сквере, помахала рукой и ушла в окружении охраны.

К Киевскому скверу прибыли автозаки.