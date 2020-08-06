Последнее обновление: 06.08.2020 21:27

В Минске более 50 наблюдателей лишены аккредитации

Участковые комиссии Минска только за один день лишили аккредитации более 50 наблюдателей. В подавляющим случае такие решения приняты с нарушением законодательства, сообщила пресс-служба инициативы «Честные люди».

«В Минске аккредитации лишили более 50 наблюдателей платформы «Честные люди», - говорится в сообщении.

На основании пункта 1.3 методического пособия для участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь утверждённого постановлением ЦИК Республики Беларусь 20.04.2020 № 8, Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 состава комиссии, а это 11 человек.

«В решениях по лишении аккредитации, которые нам присылают, стоят всего по 2-3 подписи членов УИК. Казалось бы, такие решения неправомочны. Но наблюдатели удалены с участков, в том числе в сопровождении милиции», - говорится в сообщении.

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