Ермошина назвала платформу "Голос" преступным проектом (Update)

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина назвала «преступным проектом» запущенную сторонниками перемен интернет-платформу "Голос".

"Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки", - сказала Ермошина в видеообращении.

Глава ЦИК боится, что платформа Голос сделает ее, Лидию Ермошину, ненужной на заключительном этапе выборов.

"По сути дела то, что предлагается, - это создание теневого Центризбиркома. В силу Конституции проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии. Никакая иная структура, даже если она подключается на последнем этапе и пытается свести голоса избирателей, не является законной, по сути дела она подменяет своей деятельностью ЦИК", - говорит глава ЦИК.

Она выразила вселенское возмущение тем фактом, что "данную платформу, этот вредный, просто преступный проект рекламирует человек, который является потенциальным гарантом Конституции, то есть кандидат в Президенты, который участвует в выборах".