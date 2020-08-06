Последнее обновление: 06.08.2020 15:06

Тихановская предложила сторонникам перемен посетить праздник в Киевском сквере

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не поддалась на провокации властей на площади Бангалор и призвала сторонников перемен посетить устраиваемый властями праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».

Упомянутый праздник начнется в 19 часов в Киевском сквере.

«Как гражданин Республики Беларусь Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планируют в 19.00 посетить праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере», - сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, что они обязаны делать в соответствии с законом», - добавила она.

Красулина подтвердила, что на электронную почту Тихановской пришло уведомление о празднике ж/д войск в парке Дружбы народов.

«Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком. но мы не будем провоцировать людей», - подчеркнула она.

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