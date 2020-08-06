«Честные люди»: Официальная явка в 1-й день в 1,5 раза превысила данные наблюдателей

Общественная инициатива «Честные люди» заявила, что официальные данные о явке избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси завышены в 1,5 раза.

«Честные люди» проанализировали данные по 605 участкам из 5767 по стране. Суммарная явка по этим участкам составила 34 471 человек, в то время как наблюдатели насчитали всего 22 149 человек. То есть в официальных протоколах учтено в полтора раза больше людей, чем посчитали наблюдатели, сообщила пресс-служба инициативы «Честные люди».

«Есть основания полагать, что как минимум на десятках участков по всей стране данные официальных протоколов даже близко не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.

В качестве примера общественная платформа приводит три участка в Минске, где, по мнению наблюдателей, явка завышена почти в восемь раз:

участок № 37 (ул. Янки Лучины, 16, государственное учреждение образования «Средняя школа № 130 г. Минска имени Рут Уоллер»): данные наблюдателей – 33 человека, данные по протоколу – 209 человек;

участок № 36 (ул. Янки Лучины, 16, государственное учреждение образования «Средняя школа № 130 г. Минска имени Рут Уоллер»): данные наблюдателей – 35 человек, данные протокола – 217 человек;

участок № 70 (ул. Шугаева, 15/1, государственное учреждение образования «Гимназия № 38 г. Минска»): данные наблюдателей – 29 человек, данные по протоколу – 247 человек.