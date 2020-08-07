Ермошина считает законным отсутствие штор в кабинках для голосования

Глава ЦИК Лидия Ермошина назвала законным решение участковых избирательных комиссий убрать шторы с кабин для голосования.

"Масса вопросов - а насколько это законно. Сразу же могу сказать, что закон не определяет, каким образом должны быть устроены кабины для голосования. Главное, чтобы они обеспечили тайну волеизъявления. А они обеспечивают, поскольку закрывают место для голосующего с трех сторон", - сказала Ермошина в своем видеообращении, передает Интерфакс-Запад.

"Четвертая сторона является свободной для того, чтобы в этих замкнутых пространствах не создавалась какая-то вредоносная эпидемиологическая среда", - добавила она. - «Это сделано для того, чтобы избиратели не прикасались к большому количеству предметов. И таким предметом является тяжелая, зачастую пыльная штора, которая закрывает кабину для голосования".

"Мне непонятны вопросы и возмущения по данному поводу. Такое ощущение, что возмущаются те, кто собирался использовать место для голосования прежде всего для выполнения каких-то не совсем законных действий, а именно разрыва бюллетеня, подмены бюллетеня на какой-нибудь листок для голосования, еще чего-то, что мы не знаем, что вполне задумано как технология, направленная на срыв выборов", - сказала глава ЦИК.

"Потому что избиратели, которые собираются добросовестно воспользоваться своим правом и просто поставить отметку в бюллетене, - их права ни в коей мере не нарушаются", - полагает Ермошина.