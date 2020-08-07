Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 68614 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 августа 2020 года выросло до 68614 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 583 человек.

«В Беларуси на 6 августа зарегистрированы 68614 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 64200 (+444) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 583 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 111 (-16) человек (1,19% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1353657 (+9354) тестов на коронавирус.