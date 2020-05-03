Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 877 человек

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 16705 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 99.

«В Беларуси на 2 мая зарегистрированы 16705 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 8,1% от протестированных. Выздоровели и выписаны 3196 (+79) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 877 человек (9,96% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 204239 (+8809) тестов на коронавирусную инфекцию.