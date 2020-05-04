Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 784 человека

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 17489 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 103.

«В Беларуси на 2 мая зарегистрированы 17489 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 8,2% от протестированных. Выздоровели и выписаны 3259 (+63) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 784 (-93) человек (10,996% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведено 211369 (+7130) тестов на коронавирусную инфекцию.