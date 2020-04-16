Для возврата застрявших белорусов в страну потребовался указ Лукашенко

Белорусские власти вскоре могут решить проблему с возвратом находящихся в разных точках мира граждан благодаря утвержденному механизму организации чартерных рейсов. Для этого понадобилось разработать и подписать целый указ №128.

«Установлен механизм организации специальных чартерных рейсов для возвращения граждан Беларуси на родину из стран с особо напряженной эвакуационной обстановкой», - говорится в комментарии к документу.

Возвращение домой влетит белорусским туристам в хорошую копейку. Документом поручено авиакомпания "Белавиа" принять меры по организации эвакуационных спецрейсов и возмещению связанных с их осуществлением затрат.

Не исключено, что помимо оплаты расходов на перелет застрявшим белорусам придется раскошелиться на товары первой необходимости и продукты питания, которые предложат гражданам белорусские посольства.

«Документ регулирует также вопросы финансирования расходов по приобретению дипломатическими представительствами товаров первой необходимости и продуктов питания, оплаты других неотложных расходов белорусских граждан, находящихся в сложной ситуации за рубежом», - отмечается в комментарии.