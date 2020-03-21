Последнее обновление: 21.03.2020 19:04

Посольство РФ: Белорусы смогут улететь из третьих стран российскими самолетами

Посол России в Беларусь Дмитрий Мезенцев заверил, что у граждан Беларуси, имеющих билеты на самолеты российских авиакомпаний, больше не должно возникнуть проблем с посадкой в самолеты при вылете из третьих стран.

«В связи с изданием соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации никаких проблем у граждан Беларуси, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно», — заявил сегодня посол РФ.

«Все указания во исполнение правительственного распоряжения авиационным компаниям Российской Федерации даны, препятствий на посадку на борт воздушных судов у граждан Беларуси, которые находятся на отдыхе в третьих странах, быть не должно», - процитировал Мезенцев главу Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александра Нерадько.

По словам дипломата, посольство РФ в Беларуси находится в тесном контакте с МВД РБ, а также с главой МИД Владимиром Макеем, который «сделал очень много для того, чтобы стороны оказывали максимальное внимание гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации».

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