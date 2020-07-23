Лукашенко предупредил: Карантин после возвращения из отпуска – за свой счет

Лукашенко предупредил белорусских туристов о том, что победившая коронавирус страна не будет им оплачивать карантин по возвращении на родину как из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой, так и в случае заражения коронавирусом на отдыхе.

"Я уже предупредил: мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями", - заявил сегодня Лукашенко, отметив, что он таким образом поддерживает медиков, рекомендующих в этом году отдыхать только в Беларуси, и пытается предотвратить вторую волну корнавируса.

"Надо хотя бы узнать, что такое Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, что такое Полесье посмотреть. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны и будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется", - сказал белорусский правитель.

Он также заявил, что система здравоохранения Беларуси справилась с эпидемией коронавируса.

«Количество заболевших снижается. Я имею в виду не протестированных, а реально заболевших. Но ситуация в мире далеко не оптимистична: этой болезнью заразились почти 15 млн человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. То есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни, пришлось снова запирать в квартирах", - подытожил Лукашенко.