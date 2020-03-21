Госпогранкомитет РБ: Белорусы могут вернуться домой из Литвы пешком

Белорусы, находящиеся в данный момент в Литве, могут вернуться домой, воспользовавшись транзитным гуманитарным коридором до 0.00 часов по литовскому времени 23 марта 2020 года, сообщил Госпогранкомитет РБ.

«До указанного времени пересечь границу можно в пешем порядке в пунктах пропуска «Мядининкай» - «Каменный Лог», «Шальчининкай» - «Бенякони» и «Райгардас» - «Привалка»», - говориться в сообщении.

«Аналогично в пешем порядке через определенные пункты пропуска могут вернуться домой белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше», - сообщает ведомство.