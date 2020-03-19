МИД пожаловался на белорусов, которым не сидится в стране

За последние три дня за рубеж выехали около 11 тысяч граждан Беларуси, игнорируя рекомендации МИД РБ воздержаться от зарубежных поездок.

«Еще раз настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж в данный острый период в связи с очевидными трудностями вернуться [домой]. Граждане, осуществляющие подобные шаги, должны отдавать себе отчет, что делают они это на свой страх и риск», - говорится в сообщении пресс-службы МИД РБ.

Внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что по линии министерства оказано содействие с возвращением домой более 2,5 тыс. гражданам, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом.

«В фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений находится уже более 1500 граждан, пребывающих за рубежом, которые потенциально могут обратиться за оказанием необходимого содействия в ближайшее время», - также сообщил МИД.