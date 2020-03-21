Власти могут отправить чартер за белорусами, застрявшими в Юго-Восточной Азии

Беларусь не исключает вариант организации чартера с целью эвакуации граждан, застрявших в других странах из-за введения ограничительных мер на фоне распространения пандемии коронавируса, однако власти отказываются эвакуировать тех, кто покинул страну после соответствующего предупреждения МИД.

"Знаю, в Индии проблемы возникли, при том, удивительно, на ровном месте. Белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты. Но их просто выпихивают из салона, не берут на борт. Давайте рассмотрим этот вопрос не просто упрощенно - мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билет, его надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. А из Москвы уже как забирать наших людей, будем думать. Да, мы можем забрать их из Индии, но кто будет потом компенсировать потери людям за эти билеты и чартерам, которые мы туда пошлем. Тут тоже не надо паники. Надо спокойно, юридически выверено разбираться по всем вопросам", - сказал сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

Вместе с тем, он возмутился тем, что многие граждане улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы.

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали. Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать", - заявил белорусский правитель.

Он также потребовал остановить перемещения через границу белорусов, имеющих карту поляка.

"Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там, - заявил он. - Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал - будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия".

На этой неделе МИД РБ сообщил, что за последние несколько суток уже после четких рекомендаций министерства воздержаться от зарубежных поездок за границу выехали около 11 тыс. человек.