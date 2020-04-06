Последнее обновление: 06.04.2020 11:59

Беларусь эвакуировала граждан из Индии при содействии российской стороны

Спецрейс «Белавиа» доставил в Минск из Индии группу граждан Беларуси, которые испытывали затруднения с возвращением в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции.

Рейс был организован при взаимодействии с посольством России в Белоруссии, банком «ВТБ. Беларусь», и МИД республики. На борту также находились граждане России, Украины и Таджикистана, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что российская сторона оплатит Беларуси расходы, связанные с организацией этого чартера. Такая договоренность между Беларусью и РФ была достигнута после того, Россия полностью прекратила авиасообщение с миром.

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