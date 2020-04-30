Правительство Беларуси не знает, как вернуть туристам уплаченные за туры деньги

Правительство Беларуси хотело бы урегулировать вопрос возврата уплаченных туристами денег за туры в сезоне 2020 года, но пока не знает, каким образом это можно сделать.

«Мы несколько раз встречались с нашими ведущими ассоциациями, которые объединяют компании туристической отрасли. Для них этот вопрос сейчас очень важный и болезненный», - сказал сегодня первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой.

«Деньги, которые наши туристы заплатили за путевки в условиях раннего бронирования, сейчас находятся у конечных бенефициаров в Турции, Египте и других странах, закрытых в связи с жесткими карантинными мерами», - сказал он.

«Нужно понять финансовую схему, когда они смогут вернуть деньги, а наши туристические компании - оперативно рассчитаться с людьми», - добавил первый вице-премьер, подтвердив, что пока нет никаких решений.

«Этот момент является ключевым, и мы сейчас его отрабатываем, в том числе с привлечением банковских структур», - сказал Крутой.

Банки вряд ли чем-то помогут в этом вопрос, ну разве что быстро подсуетят кредит. Ключевым моментом должно стать принятие реальной ситуации: невозможно вернуть то, чего уже нет, а в данном случае потрачено. Потрачено как белорусскими туркомпаниями на рекламу, промоушн и в основном на предоплату, так и принимающими сторонами на ремонт, модернизацию, рекламу и предоплату своим поставщикам еды, услуг и сервиса и так далее.

Проблему нужно решать не только в Беларуси, но и привлекать страну, куда утекли деньги несостоявшихся белорусских туристов. В противном случае можно каждую неделю проводить встречи первого вице-премьера или министра экономики с руководителями несчастных туркомпаний, вот только нормативный акт по данной проблеме так и не будет разработан.