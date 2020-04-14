Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 3281

Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 3281 случая. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 33.

«На 14 апреля 2020 года в Беларуси зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

Таким образом, число заразившихся за минувшие сутки выросло на 362 случая.

По данным ведомства, в Беларуси проведено более 71875 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

Следует отметить, что после принятия постановления, разрешающего отправлять на самоизоляцию контакты первого и второго уровня, включая зараженных, у которых заболевание протекает в легкой форме, Минздрав перестал сообщать число выздоровевших граждан, поскольку у самого ведомства нет данных на этот счет.