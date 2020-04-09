Последнее обновление: 09.04.2020 12:07

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 1486

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 1486. Число смертей от COVID-19 составляет 16 человек.

По состоянию на 9 апреля 2020 года на стационарном лечении находится 1331 человек. После прохождения лечения выздоровели 139 человек. От болезни умерли 16 человек.

Таким образом, число случаев заражения за минувшие сутки выросло сразу на 420.

Статистика по регионам: в Минске 699 человек госпитализирован (+98 за сутки), 102 выписаны (+57), 6 умерли (+1); в Минской области соответственно - 153 (+49), 1 (+0), 3 (+0); Витебской - 364 (+164), 35 (+5), 7 (+2); Могилёвской - 35 госпитализированы (+10); Гомельской - 35 госпитализированы (+3), 1 выписан (+0); Брестской - 17 госпитализированы (+14); в Гродненской - 28 госпитализированы (+17).

«У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», - сообщил Минздрав РБ.

В Беларуси по состоянию на 9 апреля 2020 года проведено более 49 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Увеличилось до 14 и количество лабораторий, задействованных в проведении тестирования.

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