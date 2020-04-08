Владелец «Табакерок» подарил стране 50 тыс. тестов на коронавирус

Один из наиболее приближенных к Лукашенко бизнесменов Алексей Олексин, владеющий нефтекомпаниями, логистическим центрами, сетью «Табакерки», банком и т.д., выделил $1 млн. на помощь стране в борьбе с коронавирусом.

Сегодня одна из компаний Олексина, Энерго-Ойл, доставила в Минск и передала Минздраву приобретенные в Китае 50 тыс. тестов на коронавирус. По словам замминистра здравоохранения Бориса Андросюка, стоимость прибывшего из Китая груза составила более $430 тыс.

"Это очень здорово. Наша страна тратит огромные деньги, и любая помощь приветствуется. Тем более в виде тестов", - сказал Андросюк. Ни Андросюк, не опубликовавшие репортаж о прибытии благотворительной помощи СМИ не уточнили, на что же страна тратит огромные деньги и почему Минздрав самостоятельно не закупил необходимое количество тестов.

Доставленные из Китая тесты будут равномерно распределены по лабораториям страны.

Помимо тестов Энерго-Ойл приобрела в КНР и готовит к отправке 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Скоро также должен быть подписан контракт на закупку 200 тыс. масок-респираторов с уровнем защиты FFP2 и фильтрацией 95%. Прорабатывается приобретение лекарственных средств. Общая сумма помощи, включая тесты, составит около $1 млн.